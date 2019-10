Rotary Club Fiorenzuola: una gita a caccia di reperti dell’uomo di Neanderthal

Gruppo Piacentino

GITA ALLA RICERCA DEI REPERTI DELL’UOMO DI NEANDERTHAL

Quinta conviviale dalla formula inconsueta per il Rotary Club di Fiorenzuola d’Arda: soci e ospiti si ritroveranno domenica 20 ottobre, alle ore 9:30, in località Rivasso di Agazzano per una gita-passeggiata, accompagnati dal geologo Fabio Cella e dall’avvocato Stefano Piva. Obiettivo dell’uscita sarà la ricerca di reperti riconducibili alla presenza dell’Uomo di Neanderthal nel territorio piacentino.

Prosegue così l’impegno che il Club si è prefissato, ossia la valorizzazione del proprio territorio e la scoperta degli aspetti meno conosciuti: un modo per far conoscere luoghi e realtà di alto valore storico-artistico-culturale. Dopo la conviviale dedicata alla Via Francigena, ora è la volta di un’altra peculiarità del territorio piacentino: i reperti risalenti al Paleolitico medio, epoca in cui si colloca l’Homo di Neanderthal.

Si tratta di un ominide che, nell’evoluzione umana, precedette e, per un certo periodo, coesistette con l’Homo sapiens, nostro progenitore. Visse tra i 200.000 e i 40.000 anni fa e tracce della sua esistenza vennero ritrovate in tutta Europa, prima fra tutti nella valle di Neander, vicino a Dusseldorf, in Germania (da qui la denominazione Uomo di Neanderthal).

Specie di ominide molto evoluta, era in possesso di elevate tecnologie litiche ed aveva un comportamento sociale piuttosto avanzato. Scomparve in circostanze non ancora perfettamente chiarite, perciò resta uno dei maggiori argomenti di studio scientifico degli esperti del settore. Tracce della presenza del Neanderthal sono state rinvenute anche nel territorio piacentino ed è proprio su questo tema si incentrerà il quinto incontro rotariano.

Alle 9,30, l’appuntamento sarà nella piazza Europa di Agazzano, presso l’Albergo il Cervo, per una colazione in compagnia e una relazione di presentazione da parte del socio Fabio Cella, geologo, appassionato di storia ed esperto di età preistorica. Alle 10:30 seguirà una passeggiata, a partire dalla località Rivasso, per andare alla ricerca di reperti dell’epoca di Neanderthal, a testimonianza della presenza di questa specie ominide nel nostro territorio.

Il Presidente Timpano, presentando l’iniziativa, ha voluto sottolineare che “il territorio piacentino si caratterizza per una lunga stratificazione storica che ha radici nel più lontano passato. Con questa esperienza faremo un viaggio all’indietro di almeno 50 mila anni”.

In caso di pioggia, l’uscita verrà rimandata a data da destinarsi.