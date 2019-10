Salute sessuale e fertilità, attivo un ambulatorio dedicato ai giovani dai 20 ai 35 anni

Anche a Piacenza, come in tutta l’Emilia Romagna, è attivo da qualche mese uno Spazio Giovani adulti all’interno del Consultorio familiare di piazzale Milano 6.

Il servizio, presentato ufficialmente martedì 22 ottobre alla cittadinanza, è rivolto alla fascia d’età tra i 20 e i 35 anni ed è accessibile senza impegnativa del medico di famiglia, semplicemente telefonando per prendere appuntamento (tel. 0523 317996) oppure scrivendo a mail: ambulatorio.giovani@ausl.pc.it.

Nello Spazio Giovani Adulti – spiega l’Ausl – lavorano insieme ostetrica, ginecologo e andrologo, nonché psicologo, per offrire assistenza ai ragazzi sulla salute sessuale e la fertilità. In particolare, i professionisti forniscono consulenze su dolore pelvico e alterazioni del ciclo mestruale (per esempio, endometriosi e ovaio policistico), patologie andrologiche più frequenti in età giovanile, infertilità di coppia, pianificazione familiare e visite preconcezionali, prevenzione malattie sessualmente trasmissibili, stili di vita e salute riproduttiva, problematiche sessuali e relazionali e di coppia.

Foto Ausl Piacenza