San Nicolò, una settimana alla scoperta della Casa della Salute

A San Nicolò al via una serie di eventi dedicati alla Casa della Salute. Nel pomeriggio di oggi – lunedì 7 ottobre – e di giovedì 10 ottobre alle 14 e 30 saranno protagonisti gli studenti dell’Istituto comprensivo Gandhi, con laboratori didattici dedicati.

Sabato 12 ottobre la Casa della Salute di via Alicata 30 aprirà poi le proprie porte a tutti i cittadini per una grande festa e per far conoscere da vicino tutte le attività che si svolgono all’interno.

Ecco il programma:

– ore 9 Accoglienza e saluto delle autorità

– ore 9 e 30 Testimonianze degli operatori della Casa della Salute. Consegna della guida ai servizi

– ore 10 e 15 Camminata salutar-culturale aperta a tutti, guidata dal gruppo San Nicolò cammina

– ore 12 e 15 Ristoro offerto a tutti i partecipanti alla camminata

Per tutta la mattinata sarà possibile visitare la Casa della Salute, scoprire i servizi offerti, incontrare i professionisti.