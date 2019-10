Santa Maria di Campagna, al via le messe di guarigione spirituale

Lunedì 7 ottobre alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale che sarà presieduta da padre Secondo Ballati, superiore della comunità francescana.

La serata si aprirà con un breve intervento della psicologa Chiara Griffini, terapeuta di coppia, consacrata nella Comunità Papa Giovanni XXIII, sul tema “L’ascolto, pilastro della vita a due”; ad animare la celebrazione, seguita dall’adorazione eucaristica, è la Comunità Magnificat.

Si pregherà in particolare per le coppie che sono in difficoltà.

“Noi siamo un essere in relazione – spiega Griffini – e le nostre relazioni possono andare incontro a momenti di crisi. Queste crisi possono trasformarsi in un’opportunità o in un pericolo. Invocare il dono dello Spirito e affidare a Dio il modo di vivere queste relazioni ci permette di fare discernimento su che strada intraprendere nella vita quotidiana”.

L’iniziativa proseguirà ogni primo lunedì del mese fino a giugno 2020 (unica eccezione a gennaio; non sarà il 6, festa dell’Epifania, ma il 13).

Inoltre, dal pomeriggio di sabato 19 ottobre a partire dalle ore 14 e 30, al pranzo di domenica 20 è in programma nel convento di Santa Maria di Campagna un incontro, aperto a tutti, sul tema del perdono guidato da Stefano Ragnacci, perugino, moderatore generale della Comunità Magnificat.

info: magnificat.piacenza@gmail.com