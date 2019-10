Sant’Agostino, tra cibo e arte a Piacenza si mangia di “Gustüs”

Il 12 e il 13 ottobre l’ex Chiesa di Sant’Agostino a Piacenza ospiterà per la prima volta un evento che unirà l’arte con il buon cibo e i sapori della nostra terra.

Si chiama, non a caso, “Gustüs. Sapori gettonati” e, come racconta Andrea Baldini dell’agenzia Bewonder che si sta occupando dell’organizzazione, si tratta di un’iniziativa “nata in collaborazione con il Consorzio Piacenza Alimentare con l’obiettivo di riunire in una location d’eccezione i produttori piacentini per proporre le eccellenze eno-gastronomiche del territorio, e non solo”.

Muovendosi tra le varie “isole” allestite in Sant’Agostino, i visitatori potranno scegliere tra un’ampia gamma di prodotti alimentari, vini, cocktail e birre. “Protagonisti – spiega Baldini – salumi, formaggi, selezione di grana, giardiniera e dolci, primi piatti di pasta fresca e secondi piatti d’autunno. Da provare a tutti costi – evidenzia – la “pinsantina”, la pinsa piacentina. E poi, se si rimarrà soddisfatti da ciò che si è provato, sarà possibile acquistare i prodotti per gustarli a casa”.

Un percorso di degustazione completo, a prezzi – assicura Baldini – assolutamente accessibili. “L’ingresso all’evento è di 15 euro – precisa -: in questo modo sarà possibile sia mangiare che bere in maniera soddisfacente”. Niente contante o carte, però, ma gettoni: “Con il prezzo d’ingresso si otterranno 12 gettoni – spiega -: una scelta simpatica, che vuole ridurre l’utilizzo di denaro all’interno della location. I prodotti portati a casa, invece, dovranno essere acquistati normalmente”.

Durante la due giorni previsti anche una serie di attività collaterali tra musica, arte e showcooking: “Sabato sono previsti dj set e live painting, mentre domenica spazio a show culinari e ad un’anteprima dello spettacolo “Sister Act” con “I Viaggiattori”.

Il tutto senza trascurare l’ambiente: “L’utilizzo della plastica verrà ridotto il più possibile – fa sapere Baldini -, e sarà totalmente eliminato per quanto riguarda la somministrazione di piatti, bicchieri e materiali per la degustazione ai visitatori. All’ingresso verrà distribuito, in tal senso, un calice per il vino – con tanto di portacalice e gadget regalo. Ci auguriamo – l’auspicio dell’organizzatore – che il pubblico risponda in maniera importante a questo prima edizione. L’obiettivo è richiamare tanta gente dalla nostra città ma anche persone da fuori, a cui vogliamo far conoscere le nostre eccellenze”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI “GUSTUS. SAPORI GETTONATI” – 12 e 13 ottobre, Ex Chiesa di Sant’Agostino

COSA MANGIAMO

Produttori d’eccellenza alla scoperta dei sapori tipici piacentini e non. Salumi, formaggi, selezione di grana, giardiniera e dolci. Primi piatti di pasta fresca e secondi piatti d’autunno.

*Piatti vegetariani / gluten free*

Attenti a quei tre: La Pizza+1, Pizzavacca, Capitelli

presentano “La Pinsantina”, la pinsa piacentina.

COSA BEVIAMO

Cantine del territorio, etichette nazionali e una selezione dei migliori champagne e Cava. I succhi e i nettari di Az. Agr. Pizzavacca. I Cocktail d’autore firmati Battisti e il Birrificio Buttiga. Se bevi, non guidare.

La novità?

SI MANGIA E SI BEVE CON I GETTONI!

Ingresso evento e i primi 12 gettoni € 15.

Calice e porta calice te li diamo noi!

MUSICA & SHOW

SABATO 12 OTTOBRE:

Gigi Proiettile / Mike Frigoli Trio

Consorzio Piacenza Alimentare con “Destinazione Piacenza”

Andrea Baldini con “VinoVeritas” incontra le cantine

Fabio Guarino in Live painting con Arte in Circolo

DOMENICA 13 OTTOBRE:

JackSound Dj

Giulia Golino – Cook Eat Love con “Amore a prima Insta”

Ivan Cecere con “La Coppia che Scotta” show cooking

Martina Lupi e Caffè Musetti con “LatteART”

I Viaggiattori presentano anteprima dello show “Sister Act”

Prodotti delle aziende con Campagna Amica Piacenza

::::: IL PRIMO EVENTO A PIACENZA PLASTIC FREE :::::

ORARI

– Sabato 12 Ottobre – Dalle 16:00 alle 24:00

Dalle ore 21 INGRESSO LIBERO

– Domenica 13 Ottobre – Dalle 12:00 alle 20:00

LOCATION

Ex Chiesa di Sant’Agostino

Stradone Farnese, 14 – 29122 Piacenza

In collaborazione con:

Osteria Del Morino | I Cucinieri di Adriana Damasio | Birrificio Artigianale La Buttiga | La Pizza + 1 S.p.a | Azienda Agricola Pisaroni “Cascina Pizzavacca” | Salumificio La Rocca | Caffè Musetti | Enoteca del Corso | Le Cantine di Corte | Graffignana srls | Angelo Azienda Capitelli | Panificio Sala | Battisti | Illica Vini – Organic wines – Vini biologici | Il Poggiarello | Coppini Arte Olearia | Latteria Sociale Stallone

Thanks to:

Consorzio Piacenza Alimentare | Cagis | Braviporte | Spazio Esperienze Davide Groppi | Gruppo Ponginibbi | Padana Impianti Official | Koropack

INFO E CONTATTI

Cell. 349.8905841 – 346.1447256

www.piazzagrandetour.it