Una manovra errata in fase di partenza dal parcheggio e l’auto finisce dentro il negozio, sfondando vetrina e anche una parete interna.

E’ con con ogni probabilità questa la causa del singolare incidente occorso a Rivergaro (Piacenza), nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, quando una Land Rover condotta da una donna si è trasformata involontariamente in un'”ariete” che ha distrutto l’interno di un negozio di articoli elettrici.

Quando si è verificato l’incidente fortunatamente nessuno si trovava all’interno dell’esercizio: l’ultima persona era da poco uscita dopo l’orario di chiusura serale.

Come si vede dalle foto, la vettura, che era parcheggiata nelle immediate vicinanze, ha completamente sfondato la vetrina e anche una parete interna, mandando in frantumi vetri e scaffali.

Danni ingenti agli arredi e alle merci in vendita, ma nessun ferito.