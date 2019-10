Sbanda con l’auto e abbatte una recinzione lungo via Agazzano a San Nicolò di Rottofreno (Piacenza).

Una donna, per cause al vaglio, ha perso il controllo della sua macchina poco dopo le 15 del 3 ottobre, finendo fuori strada e abbattendo una recinzione. E’ stata soccorsa dall’ambulanza della Croce Rossa e trasportato in ospedale.

Foto 2 di 2



I rilievi e il presidio del traffico sono stati affidati agli agenti della Polizia Municipale Unione Valtrebbia Valluretta.

Dall’inizio della settimana è il secondo incidente che si verifica in questo tratto di strada: nel pomeriggio di lunedì a rimanere ferita era stata un’anziana in carrozzina urtata da una vettura.