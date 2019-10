Scontro a Bre’ Nuova di Alseno (Piacenza), alle 7 e 30 del 4 ottobre.

Una Fiat Punto e una Volkswagen Polo, per cause ancora da chiarire, si sono urtate mentre viaggiavano sulla via Emilia in direzione Fidenza.

Entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, nel campo a lato della carreggiata.

Nessuno è rimasto ferito, i rilievi sono stati eseguiti dalla Municipale di Alseno.