Incidenti in moto: grave dopo lo scontro sulla 45, donna ferita sulla strada del Penice

Grave incidente nella tarda mattinata di domenica nel piacentino.

Uno schianto tra una moto e un furgone si è verificato poco dopo mezzogiorno lungo la Statale 45, all’altezza della frazione di Casino Agnelli di Travo. I due mezzi si sono scontrati frontalmente, per cause al momento in corso di accertamento: violento l’impatto, con il centauro che è stato sbalzato a terra riportando gravi ferite.

Scattato l’allarme, sul luogo dell’incidente si è rapidamente portata l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Travo; contemporaneamente è stata allertata l’eliambulanza, decollata da Brescia e atterrata nel campo sportivo del paese. Al campo sportivo si sono anche portati i sanitari del 118 con l’auto infermieristica di Piacenza. Dopo le prime cure sul posto, lo sfortunato motociclista è stato trasferito in volo al Maggiore di Parma. Dei rilievi si occupano i carabinieri.

DONNA FERITA SULLA STRADA DEL PENICE – Sempre nella mattinata di domenica un’altra moto è rimasta coinvolta in un incidente, questa volta lungo la provinciale del Penice. A rimanere ferita una donna, dopo che la due ruote che conduceva è finita a terra, senza il coinvolgimento di altri veicoli, a circa un chilometro dal passo del Penice.

Sul posto per i soccorsi l’ambulanza dell’ospedale di Bobbio, che ha trasportato la motociclista, di Vercelli, in condizioni serie all’ospedale di Piacenza. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale di Bobbio per i rilievi (nella foto).