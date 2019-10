Scontro con un’auto in via IV Novembre, centauro ferito

Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nel pomeriggio di venerdì a Piacenza.

A rimanere ferito intorno alle 17.30 in via IV Novembre, all’incrocio con via Fulgosio, è stato un motociclista, che si è scontrato con una vettura. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. Il centauro, in sella ad una Ktm, dopo l’impatto è finito a terra: sul posto per soccorrerlo l’ambulanza della Pubblica Assistenza, le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Piacenza Levante: durante le operazioni di soccorso la viabilità è stata regolata a senso unico alternato.