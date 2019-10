Scontro tra un’utilitaria e un furgoncino nel primo pomeriggio di martedì lungo la provinciale di Gossolengo (Piacenza), a poca distanza dal distributore della Keropetrol e del bivio per l’ingresso nel Comune.

Fortunatamente l’incidente non ha causato gravi conseguenze agli occupanti dei due mezzi coinvolti nel sinistro: una persona è rimasta ferita in modo lieve. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa e i carabinieri per i rilievi e per la messa in sicurezza dell’area. La viabilità è stata interrotta in attesa di liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti nell’incidente.