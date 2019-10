Scuola, via libera al decreto sui precari, Cgil “Primo importante traguardo”

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sulla scuola, che prevede la stabilizzazione di 24 mila docenti precari attraverso un concorso straordinario.

“Il concorso straordinario per le lavoratrici e i lavoratori precari con almeno 36 mesi di servizio nella scuola, l’indizione del concorso ordinario nella scuola secondaria, il concorso riservato per il personale amministrativo facente funzione di DSGA, – esprime la propria soddisfazione la FLC CGIL di Piacenza – sono tutti passi importanti a garanzia della continuità didattica e della qualità dell’offerta formativa. Un primo importante traguardo”.

“Migliaia di lavoratrici e di lavoratori – proseguono – attendevano questi provvedimenti come giusto riconoscimento di professionalità che, da anni, portano avanti le nostre scuole, in condizioni di precarietà e di instabilità professionale e personale. Un segnale di discontinuità che, come espresso nell’assemblea nazionale dei delegati Cgil, Cisl e Uil svoltasi a Milano nella giornata del 9 ottobre, fa ben sperare che dopo le parole si possa giungere ai fatti”.

“Auspichiamo che a breve si possa dare seguito anche ad un sistema strutturale di abilitazione e formazione dei docenti e ad una regolarizzazione della cadenza d’indizione dei concorsi. Continueremo – concludono – a batterci fino a quando tutti i posti docenti ed Ata non saranno coperti da personale stabilizzato. Lavoreremo da subito all’interno dei tavoli tematici ottenuti con l’Intesa, affinché nessuna delle grandi questioni che attengono al sistema scolastico, dalle risorse per il rinnovo del Contratto, ai diplomati magistrali, alla valorizzazione del personale docente ed Ata, alla deburocratizzazione del lavoro, venga trascurata”.