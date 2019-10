Semaforo rosso per la Canottieri Ongina nel test di Busseto (3-1)

Semaforo rosso nel “test di ritorno” contro Busseto per la Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che si sta preparando all’esordio stagionale del 19 ottobre. Dopo il 2-2 dell’allenamento congiunto a Monticelli (seguito poi dal 3-1 vittorioso contro Valtrompia), la squadra di Bartolomeo si è arresa nel test in terra parmense. Nell’occasione, non è stato utilizzato solamente il martello Sandro Caci.

Venerdì alle 20,30 (inizio gara) a Monticelli nuovo allenamento congiunto, questa volta con i pari categoria del Caseificio Croce Cappu Volley, militanti nel girone A (i gialloneri piacentini sono inseriti nel B) e guidati in panchina dall’ex Gabriele Bruni.

ACL BUSSETO-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(19-25, 25-18, 25-23, 25-20)

ACL BUSSETO: Bonante, Silva, Savi, Beltrami, Codeluppi D., Testagrossa, Ollari (L), Moroni, Orsi, Cattani, Ruozzi, Gotti. All.: Codeluppi A.

CANOTTIERI ONGINA: Boschi 6, Amorico 2, Fall 5, Miranda 9, Piazzi 6, De Biasi 11, Cereda (L), Kolev 1, Ousse 4, Perodi 3, Rossi (L), Ferrari Ginevra 7. N.e.: Caci. All.: Bartolomeo

Foto di Andrea Scrollavezza