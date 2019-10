Señor de los Milagros, comunità peruviana in festa: per la prima volta messa col vescovo Gianni

L’Associazione Culturale Italo-Peruviana di Piacenza “Senor de los Milagros” invita tutti i piacentini a partecipare alla grande festa dei migranti peruviani e latino-americani in programma domenica 13 ottobre dalle ore 11 nel Duomo di Piacenza.

Dopo la Messa Solenne, officiata per la prima volta dal Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio Mons. Gianni Ambrosio, i peruviani di Piacenza sfileranno in processione attraversando il centro storico con l’effigie del Santo Protettore del Perù e della diaspora peruviana nel mondo che verrà riposto nella chiesa di San Carlo, la parrocchia dei migranti della Diocesi, in via Torta. A seguire la grande festa della folta comunità peruviana con balli e canti della tradizione popolare andina e un pranzo tipico offerto a tutta la cittadinanza presso la Casa dei Missionari Scalabriniani, adiacente alla Chiesa di San Carlo.

Il console generale del Perù a Milano, Augusto Salamanca, rappresentanti delle Istituzioni cittadine, delegazioni delle Associazioni peruviane del territorio e esponenti di altre comunità latino-americane sono attesi per celebrare la ricorrenza che si protrarrà fino a tardo pomeriggio.

LA RICORRENZA – Racconta la tradizione che il 13 Novembre 1655 un terremoto devastò Lima. Dalle macerie emerse intatto un fragile muro sul quale uno schiavo angolano aveva dipinto Gesù Crocifisso. Seguirono altri terremoti ma l’affresco non fu mai scalfito. Il culto del “Cristo dei Miracoli”, è così diventato la festa religiosa più importante del Perù e viene festeggiato da tutte le comunità peruviane sparse nel mondo ogni seconda domenica di ottobre.

“A Piacenza – spiega l’associazione -, la celebrazione, giunta alla sua ventiduesima edizione, è cresciuta nel corso degli anni fino a coinvolgere altre comunità cattoliche oltre alle centinaia di piacentini di origine peruviana riuniti nell’Associazione “Senor de los Milagros” che gravita intorno alla Casa dei Migranti Scalabriniani e alla Chiesa di San Carlo dove è posta la figura del “Cristo dei Miracoli”.

Con questa grande festa l’Associazione peruviana “Senor de los Milagros”, fondata nel 1997 e attiva da oltre vent’anni, desidera celebrare la ricorrenza con tutta la città di Piacenza, luogo che ha saputo accogliere i migranti d’Oltreoceano”.