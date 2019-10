Servizi Sociali a Borgo Faxhall, Bertola attacca la Giunta

“Il centro storico di questa città non ha un futuro, noi lo gridiamo ora, loro ne risponderanno poi”.

Il “noi” è riferito agli operatori di Borgo Faxhall, rappresentato dal direttore del centro commerciale Cesare Bertola, che ha diffuso un comunicato durissimo contro il “loro”, ossia la Giunta Barbieri. Il tutto nasce dalla decisione della Giunta di spostare a Borgo Faxhall i Servizi Sociali del Comune di Piacenza.

Un progetto che non è stato condiviso e non piace agli operatori, i quali lamentano altre azioni adottate dall’amministrazione Barbieri destinate a loro avviso a minare lo sviluppo non solo del centro commerciale ma del commercio in tutto il centro storico.