Servizio Civile, al “Samaritano” si presentano i progetto di Caritas e Africa Mission

Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio e Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo organizzano un incontro di presentazione del Servizio Civile lunedì 7 ottobre, alle ore 10.30 presso la sede Caritas “Il Samaritano”, in via Giordani 14 a Piacenza.

L’incontro prevede, in particolare, la presentazione dei progetti di servizio civile universale messi a bando dai due enti, con la testimonianza diretta di chi ha scelto quest’esperienza di crescita personale. Il bando è infatti stato pubbliato il 4 settembre e ha scadenza il 10 ottobre, ore 14, termine entro il quale devono pervenire le candidature.

Da quest’anno la modalità di candidatura è esclusivamente online sulla piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it e ci si potrà candidare solo attraverso SPID, il sistema di autenticazione che permette a cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un’identità digitale unica.

I progetti di Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo sono due: “SfAma il mondo 2019” per l’Italia e “Caschi Bianchi: Uganda 2019” per l’estero, con l’opportunità di svolgere un anno di impegno per quattro ragazzi/e presso la sede di Piacenza nel settore comunicazione (collaborazione nell’aggiornamento social media, sito, redazione articoli e comunicati stampa e nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione) e due in quello educativo (stesura e attuazione percorsi formativi nelle scuole e per i giovani). In Uganda verranno impegnati sei giovani, quattro nella sede di Moroto nei settori: accesso all’acqua (perforazione e riabilitazione pozzi, sensibilizzazione igienico-sanitaria), formazione agricola e nell’ambito socio-educativo (in attività dedicate a bambini dell’asilo, a ragazzi che frequentano il centro giovani Don Vittorio e in attività di formazione professionale) e due in quella di Alito, nel settore della formazione agricola.

I progetti di Caritas che sono messi a bando si chiamano:

– QUESTA è LA MIA CASA e darà l’opportunità a 4 ragazzi/e di svolgere un anno di servizio nelle varie sedi della Caritas Diocesana, in particolare nell’area del “disagio adulto” per contrastare il disagio abitativo. Il volontario sarà impegnato nei servizi dell’Area Promozione Umana che si occupa di ascoltare, sostenere e accompagnare le persone in difficoltà cercando di promuovere la loro autonomia. I servizi principali coi quali entrerà in contatto saranno: Centro di Ascolto, Mensa, Dormitori, Emporio Solidale, ma anche famiglie seguite da un progetto sul disagio abitativo. Il volontario sarà coinvolto in momenti di animazione per ospiti e cittadini sul territorio, ad esempio in un percorso teatrale riservato agli ospiti che il volontario seguirà producendo materiale di documentazione e valutazione.

– RAGAZZI AL CENTRO e darà la possibilità a 4 ragazzi/e di svolgere un anno di servizio presso i servizi della Cooperativa Casa del Fanciullo, in particolare al centro educativo pomeridiano TANDEM. In particolare il volontario affiancherà gli operatori nelle azioni di: alfabetizzazione e sostegno linguistico per minori stranieri (soprattutto MSNA); sostegno scolastico per minori, italiani e stranieri, frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado, per concorrere a prevenire dispersione e abbandono scolastico e favorire l’integrazione dei minori con difficoltà di apprendimento e di quelli stranieri; sostegno ai minori con bisogni educativi speciali o disturbi mentali nell’età evoluta; animazione socio-culturale e sostegno educativo a minori, italiani o stranieri, per concorrere a prevenire la devianza giovanile e in funzione dell’inserimento nel gruppo dei minori stranieri e con esigenze speciali.

L’opportunità è aperta a giovani tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti interessati a intraprendere un cammino di crescita umana e professionale. I progetti hanno durata annuale, per un monte ore settimanale di 25 ore sia per l’Italia che per l’Uganda e un corrispettivo mensile di 439,50 euro, con l’aggiunta per l’estero di una diaria di 13 euro.

Per maggiori informazioni contattare Rita mondialita@caritaspiacenzabobbio.org – 0523 332750 per Caritas Piacenza-Bobbio oppure Elisabetta betta.areauganda@coopsviluppo.org – 0523 499424 per Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo.