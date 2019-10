Servizio Civile, prorogata la scadenza per le domande: c’è tempo fino al 17 ottobre

Servizio Civile 2019, prorogata la scadenza per presentare le domande.

Lo fa sapere in una nota il Copresc Piacenza (Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile), che specifica che per candidarsi – la scadenza era prevista per oggi, 10 ottobre – c’è ora tempo fino alle ore 14 di Giovedì 17 Ottobre 2019.

Copresc ricorda che la domanda può essere presentata esclusivamente on line, da PC, smartphone o tablet, accedendo alla piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. I giovani interessati sono invitati “a richiedere lo SPID tempestivamente e non aspettare gli ultimi giorni del bando per essere certi di rispettare i tempi di scadenza”. Tutte le informazioni utili a partecipare sono pubblicate sul sito dedicato https://scelgoilserviziocivile.gov.it/ ; è inoltre disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Copresc di Piacenza: Sede: c/o Provincia di Piacenza – Corso Garibaldi, 50 — Piacenza (Tel. 0523-795359, email: coprescpc@gmail.com, pagina Fb: Servizio Civile Piacenza).