Sfruttamento della prostituzione e matrimoni falsi, 10 misure cautelari. Nei guai dipendente comunale

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché spaccio di cocaina e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con matrimoni fittizi.

Sono le accuse mosse nei confronti di 10 persone, 4 delle quali agli arresti in carcere, una dei domiciliari e altre 5 sottoposte all’obbligo di firma, in seguito all’operazione “Italiani brava gente”, coordinata dalla Procura di Piacenza ed eseguita dalla squadra mobile e la polizia giudiziaria della polizia locale.

I dettagli sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa dal PM Antonio Colonna insieme al questore Pietro Ostuni, alla dirigente della Mobile Serena Pieri e a Giorgio Benvenuti, comandante della Polizia Locale di Piacenza. Le indagini sono partite nel febbraio 2018, con appostamenti e intercettazioni ambientali e telefoniche, grazie all’intuizione di un agente durante un semplice controllo. L’operatore aveva infatti notato una eccessiva familiarità tra una prostituta e il suo accompagnatore, individuato così non come un semplice cliente.

“Italiani brava gente” è il nome scelto per l’operazione perché, nonostante la “mente criminale” dell’attività fosse in capo a due persone di nazionalità albanese, che sfruttavano 4 ragazze, loro connazionali di età compresa tra i 20 e i 30 anni, tutte le attività logistiche, dallo spostamento in auto delle giovani, all’affitto di appartamenti fino anche al contrarre matrimoni fittizi, era affidato a cittadini italiani, tra cui figura anche un dipendente del Comune di Piacenza.

A loro non viene imputato il reato di sfruttamento, ma solo quello di favoreggiamento della prostituzione. E’ questo il caso del dipendente pubblico. Tra gli arrestati anche un cittadino marocchino, con l’accusa di spaccio di stupefacenti.

IN AGGIORNAMENTO