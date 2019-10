Si nasconde sotto ai tavoli del pub, ma doveva essere ai domiciliari

Si nasconde sotto i tavoli del pub per sfuggire ai controlli. Doveva essere a casa, ai domiciliari, in attesa di processo. È invece stato arrestato dalla polizia di Piacenza.

A finire in manette un 26enne, di origine marocchina, con numerosi precedenti, sorpreso durante controlli interforze messi in campo nella serata tra il 4 ottobre e il 5 ottobre in 4 locali di Piacenza.

Il giovane è stato arrestato in un pub di via Cremona.

Una serie di controlli è stata disposta sia per verificare irregolarità amministrative che per valutare le posizioni di gestori e avventori. Sono state complessivamente 72 le persone controllate, 35 di origine straniera e 19 con precedenti.