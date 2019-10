“Sister Act”, il musical cult torna a Piacenza dopo quattro soldout

La compagnia I Viaggiattori di Piacenza dopo le 4 date sold out al Teatro Politeama e 2 soldout al Teatro Nuovo di Milano tra Gennaio e Febbraio 2019, torna a Piacenza a grande richiesta per le ultime due repliche del musical “Sister Act”.

Appuntamento sabato 23 (ore 21) e Domenica 24 (ore 15.30) novembre, sempre al Teatro Politeama e ancora su licenza ufficiale Music Theatre International con band dal vivo, testi e musica in italiano (traduzione a cura di Franco Travaglio), regia di Dario Caldini.

“Sister Act” è un musical con libretto di Cheri e Bill Steinkellner, testi di Glenn Slater e musiche di Alan Menken basato sull’omonimo film cult del 1992 con Whoopi Goldberg. Nel 2011 ha ottenuto cinque nominations ai Tony Awards (gli Oscar del teatro) tra cui “Miglior Musical”. I biglietti sono acquistabili in parte su www.vivaticket.it (uno dei rivenditori fisici è la Tabaccheria Carmagnola, Piazza Cavalli 30 a Piacenza) e in parte presso la biglietteria del Teatro Politeama (in Via San Siro 7 a Piacenza).

Deloris Van Cartier sarà interpretata da Gloria Enchill, cantante gospel piacentina di successo che sarà in scena nella stagione 2019-20 nel tour italiano di “Ghost il musical” (regia di Federico Bellone già regista di Mary Poppins, Dirty Dancing…) come Oda Mae, il ruolo per cui meritò l’Oscar Whoopi Goldber nell’omonimo film del 1990. Gloria ha ottenuto la parte proprio dopo essere stata notata dal produttore dello show in una delle repliche di Sister Act piacentine a Febbraio 2019, quindi le repliche di Novembre saranno le ultime insieme alla compagnia “I Viaggiattori”.

Suor Maria Roberta sarà Elisa Dal Corso diplomata alla SDM – Scuola del Musical di Milano e reduce dalla direzione musicale di grandi produzioni come “West Side Story” e “Un Americano a Parigi” (regia di Federico Bellone) e in tour in tutta Italia con il musical “Sweeney Todd”, regia di Claudio Insegno (Kinky Boots, Jersey Boys, La famiglia Addams…).

Trama – Sister Act è la storia di Deloris Van Cartier, una scatenata cantante dei night club di Philadelphia. Quando diventa suo malgrado la scomoda testimone di un omicidio, la polizia decide di metterla al sicuro in un posto in cui nessuno penserebbe mai di cercarla: un convento! Deloris però non è proprio fatta per il dimesso stile di vita monacale e travestita da suora fatica non poco per farsi accettare dalla rigorosissima Madre Superiora.

Eppure, quando inizia a dirigere lo stonatissimo coro di Suore trasformandolo in un autentico fenomeno musicale, Deloris porta una ventata di nuova vita nella comunità e attira l’attenzione di tutti sul Convento. Così facendo però, finisce per far saltare la sua copertura e per ritrovarsi la banda di malviventi nuovamente alle calcagna. Ma non è finita per Deloris: adesso i suoi inseguitori dovranno vedersela non solo con lei, ma con tutto il Convento!

INFO PREVENDITA DATE DI PIACENZA:

23 Novembre 2019 ore 21

24 Novembre 2019 ore 15.30

Teatro Politeama – Via San Siro 7, Piacenza (PC)

VIVATICKET: Online: www.vivaticket.it. Oppure nei punti vendita abilitati (Tabaccheria Carmagnola – Piazza Cavalli 30, Piacenza. Orari: lun-sab 8.30-20, tel: 0523 326950)

POLITEAMA:

Online: www.politeamapc.com

Tel: 0523 328672.

Orari Biglietteria: Lun-Ven 20.30-21.30, Sab e Festivi 16-21. Martedi Chiuso.