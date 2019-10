Soluzioni Industria 4.0, una interessante opportunità per le Pmi piacentine

Venerdì 25 ottobre 2019 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, a Piacenza presso gli uffici di GeDInfo in via Colombo 13, le imprese piacentine avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alla presentazione delle soluzioni IoT (Internet of Things) della piattaforma RILHEVA realizzata da XEO4 srl di Piacenza.

GeDInfo e XEO4 illustreranno la soluzione IoT denominata Rilheva che può essere impiegata per monitorare, analizzare, archiviare i dati prodotti dagli impianti o dai macchinari e permettere al personale aziendale (o ad operatori esterni) di intervenire e gestire anche da remoto i parametri di configurazione e/o funzionamento degli impianti stessi per prevenire eventuali malfunzionamenti o ottimizzarne il funzionamento.

Le soluzioni IoT rientrano tra le cosiddette tecnologie “abilitanti” definite nel piano nazionale Industria 4.0 del MISE per le quali le PMI possono accedere a finanziamenti o sgravi contributivi. Rilheva rientra tra le soluzioni IoT proprio per i benefici in grado di apportare alle imprese che l’hanno adottata. Benefici che sono stati apprezzati anche negli Stati Uniti d’America. Ricordiamo che nella primavera del 2018 Massimiliano Cravedi, CEO di XEO4 srl, ha trascorso alcuni mesi ospite di “Plug and Play”, uno dei più importanti acceleratori d’impresa degli Stati Uniti, con sede a Sunnyvale nella Silicon Valley. Esperienza che Massimiliano ci ha raccontato con una interessante intervista pubblicata su questo giornale.

Tra i benefici apportati alle imprese che hanno adottato Rilheva citiamo ad esempio:

– incremento della produttività aziendale: +200% del numero di impianti gestiti con lo stesso personale;

– incremento dell’efficienza gestionale: -58% di interventi sul campo grazie alla manutenzione predittiva (non reattiva);

– incremento dell’efficienza tecnologica: -80%

– aumento dell’efficienza dei processi industriali del +38%;

– creazione di nuovi modelli di business digitali ad alto valore aggiunto.

E’ possibile prenotarsi contattando Davide Benedetti al numero di telefono 3311131133 o tramite la mail marketing@gedinfo.com.

Andrea Lodi (economix@piacenzasera.it)

Accedi alla DEMO di Rilheva