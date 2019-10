Sorpresi a rubare due biciclette: arrestati tre giovani

Tentano di rubare due biciclette, tre giovani – un ventenne, un diciottenne e un minorenne – finiscono in manette.

Secondo quanto riportano i carabinieri, i fatti risalgono alla nottata del 14 ottobre: erano circa le 3 quando gli uomini della Radiomobile si sono recati in un condominio di via Modenesi a Piacenza per controllare un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. Arrivati sul posto hanno sorpreso i tre giovani proprio nel momento in cui stavano rubando due biciclette. Il minorenne, già con precedenti penali specifici, con una grossa cesoia aveva troncato di netto la catena che assicurava le due biciclette ad una rastrelliera posta all’ingresso del condominio; mentre i due maggiorenni erano balzati in sella per allontanarsi immediatamente.

I tre giovani, che indossavano felpa con cappuccio sulla testa, una volta sorpresi sono subito stati fermati dalla pattuglia.

Le due biciclette sono state portate in caserma per cercare di risalire ai rispettivi proprietari, la cesoia e la catena sequestrate. Dopo le formalità di rito gli autori del tentato furto sono quindi stati arrestati.

I due maggiorenni – commenta l’Arma – sono stati portati presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari, mentre il pregiudicato minorenne è stato trasferito presso il C.P.A. di Bologna: tutti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.