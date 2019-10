Spaccio di droga ai giardini di via Calciati, in manette due uomini

Colti sul fatto mentre spacciavano marijuana, arrestati due uomini.

E’ successo nel pomeriggio del 18 ottobre: secondo quanto riportano i carabinieri della Stazione di Piacenza Levante, i due uomini, di 32 e 46 anni – entrambi pregiudicati, uno residente in città e l’altro in Italia senza fissa dimora – si trovavano seduti su una panchina nei giardini tra via Calciati e largo Erfurt a Piacenza.

I due pusher hanno attirato l’attenzione dei militari, i quali, per prevenire lo spaccio, erano impegnati nel monitoraggio in abiti civili di alcuni noti tossicodipenti: un 32enne, nato in Turchia, è stato infatti visto avvicinarsi ai due uomini e, dopo aver scambiato poche battute, consegnare ad uno di loro una banconota in cambio di un piccolo involucro contenente quasi 3 grammi di marijuana.

A quel punto i carabinieri sono subito entrati in azione, fermando i tre uomini e recuperando la droga; inoltre, una volta perquisiti i due spacciatori, sono stati recuperati altri 7 grammi di “maria” e del contante ritenuto provento dello spaccio.

Il 32enne che aveva acquistato i 3 grammi di “erba” è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Tutta la droga è stata quindi sequestrata, mentre i due spacciatori sono stati arrestati e portati in caserma: dopo le formalità di rito il più giovane dei due pusher è stato trattenuto nella camera di sicurezza di via Beverora, mentre l’altro è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Risponderanno davanti al Tribunale di Piacenza di spaccio di sostanze stupefacenti.

