Spaccio in stazione, arrestato giovane pusher

La sera del 22 ottobre, a Piacenza, nei pressi della stazione ferroviaria, i Carabinieri della Stazione di Rivergaro hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga un 20enne nato in Egitto, nullafacente e in Italia senza fissa dimora.

Il giovane straniero è stato fermato e controllato dai militari che stavano svolgendo un servizio di monitoraggio ed osservazione di noti tossicodipendenti: addosso aveva 7 grammi di cocaina, immediatamente sequestrata. Insieme a lui è stato fermato anche un connazionale di 23 anni, segnalato alla Prefettura di Piacenza quale assuntore di sostanze stupefacenti. Aveva infatti con sè uno spinello.

Il 20enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione di Rivergaro. Sarà processato per direttissima.