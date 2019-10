Spaccio in via Calciati, in manette richiedente asilo

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 24 ottobre, il personale della sezione antidroga della squadra mobile, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione della criminalità diffusa, ha arrestato in via Calciati un cittadino senegalese 31 anni, all’atto di cedere un involucro contenente 1,8 grammi di marijuana ad un italiano in attesa all’interno della propria macchina.

Un’attività questa che vuole dare risposta alle diverse segnalazioni arrivate dai residenti della zona, svolta da personale in borghese appartenente alla quarta sezione della Squadra Mobile, dedicata proprio al contrasto alla criminalità diffusa.

Lo straniero, richiedente protezione internazionale, è risultato gravato da precedenti specifici, e verrà processato con in direttissima.