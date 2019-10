Sport anti-bulli e anti-violenza all’ActivityClub

Domenica 13 Ottobre dalle 16 alle 18 all’interno degli spazi sportivi dell’Activityclub siti nel Villaggio dello sport, della salute e della famiglia di via Borotti si terrà un momento di giochi sportivi (psicomotricità, kung fu, judo, capoeira) per bambini dai 4 ai 13 anni, volto a trasmettere buone pratiche di rispetto reciproco, di condivisione, di collaborazione, di rafforzamento dell’autostima, come antidoto contro il bullismo e la violenza di genere e come spazio sociale per l’inclusione nell’ambito della disabilità.

L’evento, gratuito e patrocinato dal Comune di Piacenza, è stato presentato dagli assessori Stefano Cavalli e Federica Sgorbati insieme ai presidenti delle associazioni organizzatrici dell’evento, Dott.ssa Meloni M.Cristina (Tutela) e Tesio Maurizio (SportFM Activityclub), da sette anni in prima fila per la prevenzione. Si richiede adesione tramite mail info@activityclub.it o al 345 0706642.