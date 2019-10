“Un viaggio può cambiare tutto”. Non è un semplice slogan, quello proposto per presentare l’International Day in Cattolica a Piacenza, quanto la sintesi concreta delle opportunità offerte da un’esperienza all’estero.

Stage e tirocini, corsi di lingua, tutto può servire per crescere, sia dal punto di vista professionale che umano, mettendosi alla prova in un contesto di lavoro all’estero, testando le proprie capacità di adattamento e di autonomia.

Isabella Vignola, 24 anni, studentessa di Food Marketing, ha vissuto questa esperienza a San Francisco, in una azienda che produce saké. Ecco il suo racconto

Marcello Ballestri, 23 anni, studente della facoltà di General Management, spiega perché ha scelto di trascorrere l’estate approfondendo lo studio della lingua inglese.

Maria Rossi, 21 anni, studentessa del corso SAFE invece si è messa alla prova a Bristol

Per tutta la giornata del 23 ottobre la piazzetta di Economia ha ospitato 18 partner internazionali che hanno presentato le numerose opportunità di studio e lavoro all’estero a disposizione degli studenti dell’ateneo cattolico: studiare alcuni mesi in un’università europea o extraeuropea, preparare la tesi di laurea, o fare uno stage dall’altra parte del mondo.

Organizzato dall’Ufficio Internazionale dell’ateneo, l’International day ha presentato i programmi internazionali disponibili per gli studenti della Cattolica: corsi di lingua all’estero e certificazioni Internazionali, Summer Programs all’estero, semestre all’estero (Exchange – ISEP – Study Abroad), volontariato, stage e tirocini a Berlino, Londra, Stoccolma, Melbourne, Madrid, Lisbona, Medellin, Boston, New York, San Francisco, Toronto, Mumbai, Città del Capo e, per chi ama l’oriente, anche ad Hong Kong, Pechino, Shanghai e Tokyo.

Presenti anche UC Berkeley, California State University San Marcos, UCLA, Boston University, TEAN, Emerald Cultural Institute, Mondo Insieme (summer jobs negli USA), WorldEndeavors (volontariato all’estero), Interngroup, AIC, Absolute Internship ed ImmerQi.