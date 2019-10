“Stappato”: un mondo inizia dove il bicchiere finisce. Tiziano Gaia dà la stura alla Biffi Arte

Giovedì 3 ottobre ore 18, lo scrittore e critico enologico Tiziano Gaia sarà ospite alla galleria Biffi Arte di Piacenza dove presenterà il suo libro,“Stappato. Un astemio alla corte di re Carlo” ( Baldini & Castoldi), dialogando con Mauro Molinaroli nell’ambito della rassegna “L’arte di scrivere”.

Un ironico, dissacrante, dietro le quinte del mondo del vino e della degustazione, dove Tiziano Gaia è protagonista. Dagli esordi a Slow Food ai Vini d’Italia, tra autobiografia, critica enologica e attori di spicco della viticoltura nazionale. Ma anche mondiale. A lungo responsabile delle pubblicazioni enologiche del movimento Slow Food, Gaia è oggi direttore del WiMu – il Museo del Vino – a Barolo e collabora con la rivista internazionale Decanter. Suo il documentario “Barolo Boys. Storia di una rivoluzione”.

“Il vino è molto di più di un sorso che scorre in gola in cambio di un punteggio. È una finestra spalancata sulla vita. Siamo ciò che beviamo, terra e passione ci impastano alla stregua dei migliori cru. Diventiamo grandi annusando, assaggiando, degustando – dice -. L’esercizio dei sensi ci guida alla scoperta non solo del vino, ma di ogni altro aspetto della nostra esistenza. Tra un’edizione e l’altra di Vini d’Italia, tra una batteria di Verdicchio e una di Valpolicella, persino tra una sniffata e il gorgheggio successivo, oltre la distesa impressionante delle bottiglie a cui ho tirato il collo in tutti questi anni, ho visto cambiare il mio paese, i miei amici, l’Italia e il mondo. Anche il vino non è rimasto lo stesso e la sua camaleontica natura spesso ha anticipato eventi e mutamenti, sublimandoli in una sbornia collettiva”.

Ne abbiamo parlato a lungo con l’autore.

“Stappato”, un titolo altamente evocativo, accompagnato da un sottotitolo che lo è altrettanto. Quale universo si dischiude in queste pagine?

Il titolo (e più ancora il sottotitolo) pone l’accento sulla vicenda autobiografica che sta alla base del libro: l’avventura tragicomica, o se preferiamo picaresca, di un giovane poco più che ventenne catapultato da un giorno all’altro in un girone infernale di assaggi, degustazioni, banchetti. Con il proprio centro nevralgico nel quartier generale di Slow Food, a Bra, Piemonte. Lì dove “re” Carlo Petrini ha la propria corte e dispiega il proprio carisma ben oltre i tetti di una piccola città di provincia. A risultare “stappato” è, naturalmente, il tanto vino che sono costretto a bere per professione, ma un po’ anche io: e in questo senso il racconto vuole essere una sorta di confessione, di apertura appunto, sul mondo del vino per come l’ho conosciuto e in generale sull’umanità che gli ruotava e gli ruota tuttora intorno.

All’inizio del libro si definisce un “degustatore che odia degustare”. Contraddizione apparente, provocazione, o caso della vita? Come ha superato l’impasse?

Direi tutte e tre le cose, e nessuna! Intanto occorre distinguere: il vino NON E’ la sua degustazione, dunque non c’è alcuna contraddizione logica tra l’odio che provavo verso il mondo della degustazione e l’amore che nutro verso il vino. Anzi, direi che “odiare” (termine un po’ forte, me ne rendo conto) la degustazione mi ha permesso di amare meglio il vino! Perché ha spostato il centro del mio interesse tra quella che io definisco la “catena di montaggio” degli assaggi e l’esperienza, a volte contemplativa, del vino. Calato nel proprio ambiente di produzione, tra le sue vigne e i suoi interpreti. Sì, assaggiare 100 vini al giorno era uno spasso solo per chi lo vedeva da fuori, non di certo per me. Lo trovavo faticoso, pesante e fondamentalmente inutile (forse anche ontologicamente sbagliato?). Andare a scoprire il vino sulle sue colline era – e rimane – una beatitudine dei sensi e dell’anima. Quanto al modo in cui ho superato “l’impasse”, è stato semplice: me ne sono andato!

Un giorno arriva a Slow Food. Quali sono i riti imperdibili alla Corte di Re Carlo?

Fondamentalmente, tre. Il canto primaverile delle uova, che si svolgeva nelle Langhe e nel Roero girovagando di cascina in cascina nel cuore della notte; la fiera del bue grasso di Carrù, sempre nelle Langhe, una delle più antiche feste contadine della mia terra; e fuori porta, la feria de San Fermin a Pamplona, con la sua celebre corsa dei tori e gli echi hemingwayani. Essendo i riti preferiti di Carlin, diventavano automaticamente “riti di passaggio” per ogni buon slowfooder! Poi ce n’erano altri, è evidente. La cosa interessante è che il senso di appartenenza ad un’associazione o movimento non passava attraverso le canoniche espressioni lavorative. Si nutriva di esperienze molto più profonde dal lato umano, culturale e direi persino antropologico.

Uno dei suoi ruoli fondamentali è stato quello di curatore della guida Vini d’Italia, edita da Slow Food e Gambero Rosso. Come mai “l’oracolo cartaceo” ha gradualmente perso il potere totemico degli inizi?

Perché, panta rei, tutto scorre, passa. A parte le facili allusioni classiciste, credo che ogni idea rivoluzionaria, ogni grande scoperta alla lunga tenda ad istituzionalizzarsi, perda la spinta propulsiva degli inizi, si disperda. Vini d’Italia è stata sulla breccia per una ventina d’anni buoni, ed è già un miracolo. Poi ha iniziato ad arrotolarsi su se stessa, ha perso fermezza e lucidità di giudizio, si è annacquata con considerazioni avulse dalla critica enologica in senso stretto. Qualcosa all’interno del giocattolo ha smesso di funzionare. Parallelamente, l’esplosione dell’editoria di settore con mille libri, guide riviste, e naturalmente l’avvento dell’era digitale, hanno dato un ulteriore colpo di grazia al prestigio quasi esclusivo che la nostra pubblicazione aveva in precedenza. Ma il sopraggiungere di elementi esterni (la concorrenza di altre guide, i blog…) ha solo accelerato un fenomeno di progressiva decadenza che era già in atto.

Suo compito non era però solo quello di degustare e pubblicare. Con Slow Food ha scoperto l’Italia, il mondo e tante intense storie umane. Ne racconta qualcuna?

Ci vorrebbe un libro intero! Ma per rispondere a caldo, senza pensarci troppo su, dico “Matteo Correggia” e “Donnafugata”. Il primo è stato uno dei più grandi vigneron italiani degli anni Novanta, capace di mettere sulla mappa enologica del mondo un lembo di Piemonte molto meno celebre delle pur vicine Langhe. Parlo del Roero e di un giovane uomo capace di riunire intorno a sé altri giovani convincendoli a seguire l’esempio dei più grandi nel loro campo. Purtroppo un tragico incidente in vigna lo ha portato via a nemmeno 40 anni. Ricordo ancora oggi l’emozione che si diffuse (era il 2001) nei nostri uffici: in quegli anni Slow Food aveva con i piccoli vignaioli un rapporto davvero speciale, quasi di “chioccia” protettiva. E Matteo era un nostro caro amico, che proprio grazie ai consigli di Carlin aveva intrapreso la strada della qualità assoluta con i vini. Questa idea di Slow Food come comunità di destini rimane per me il senso più profondo del suo stesso essere. Quanto a Donnafugata, ogni anno, finita la guida, andavamo a “spurgare” tutto l’alcol ingerito sulla splendida isola di Pantelleria: qui aiutavamo la famiglia Rallo, proprietaria della nota azienda siciliana, nella vendemmia dell’uva zibibbo, da cui si ottiene il famoso passito di Pantelleria. Più che un lavoro comunque era una festa, per guardare l’Italia dal suo punto più estremo. Oltre che l’occasione unica di apprezzare l’opera meritoria di chi prosegue ostinatamente la salvaguardia di un sapere straordinario. Sulle piccole isole come sui terrazzamenti di montagna.

Il vino diventa riflesso e anticipazione delle tendenze globali. Vogliamo parlare in questo senso di boom del biologico?

Certo, il biologico è un fenomeno in costante crescita che ho visto nascere e progressivamente affermarsi. Il concetto in sé è indispensabile e urgente, ma la sua applicazione pratica a volte è figlia delle mode o di una certa approssimazione. Quando nel libro definisco il vino un anticipatore di fenomeni sociali ed economici, mi riferisco, in realtà, anche ad altri aspetti: la concentrazione di ricchezza (terriera, in questo caso) in poche, potentissime mani, la fusione di brand e marchi storici, l’elevarsi del vino a status symbol, o ancora una progressiva semplificazione dei messaggi e un discutibile appiattimento del gusto. Ecco, le dinamiche del vino mi sembrano le stesse a cui stiamo assistendo in campi come la musica, la moda, l’industria automobilistica, la politica o la stessa editoria. A volte si tende a pensare al vino come a qualcosa di immutabile, ancorato alle tradizioni, al riparo dal vortice della modernità: ebbene, non solo non è così, ma spesso fenomeni che poi vediamo emergere in altri settori hanno avuto il loro primo banco di prova proprio tra filari e barrique!

E i social? Come influiscono nel mondo vinicolo?

Tra 4 sacerdoti chiusi tutto il giorno in uno stanzino ad assaggiare e sputare sentenze e una vasta platea di appassionati che si scambiano pareri e opinioni su internet, non ho dubbi: mille volte meglio la seconda. Ma c’è un problema “tecnico” alla base dei social: il repentino passaggio da neofita ad esperto spesso non suffragato da alcun apprendistato, nessuna tappa intermedia, nessuna reale crescita culturale. Questo mi fa paura. Perché mina alla base la nostra capacità di generare giudizi ponderati, e, con essa, la nostra possibilità di costruire un nuovo pensiero “classico”. Si vive nell’istante perenne, nell’abbaglio di un post “eclatante”, che lascia spazio, un minuto dopo, a un altro post ancora più roboante. Oggi nasce un fenomeno enologico ogni 2-3 anni, una volta accadeva al massimo in una decade. Occorre tempo per poter sedimentare un gusto nuovo. E chissà come mai alla prova del tempo continuiamo a riferirci a quei soliti “mosti sacri” che andavano già per la maggiore 30, 40, 50 anni fa…!

Non c’è più spazio per l’ideale comunitario perseguito da Carlo Petrini?

Personalmente ritengo necessario perseguire quell’ideale comunitario per sfuggire ad un pericoloso ripiegamento dell’individuo su se stesso, ma ammetto di non trovare più molti esempi convincenti in circolazione. Slow Food ha cessato di essere una semplice comunità nel momento in cui si è scoperta azienda, movimento d’opinione, rete globale, università Prima certamente eravamo una famiglia al di fuori delle nostre famiglie. E questo elemento ci metteva a contatto diretto con la parte più ancestrale di noi esseri umani. Oggi tutto ciò ha lasciato posto ad una realtà più asettica e fredda.

Stereotipi da sfatare. Nel libro non ne fa mistero: quali sono le “bufale” più diffuse in fatto di vino?

Potrei citartene un paio, tra le tante. Primo: non è vero che “oggi i vini sono tutti buoni”! In giro si trova ancora tanta “robaccia”. E per non cascare in brutte sorprese occorre documentarsi e leggere, confrontare e confrontarsi. Bisogna essere curiosi, non fermandosi alle apparenze che spesso assumono le fattezze del prezzo. Poi: non è vero che i vini bianchi vanno bevuti necessariamente giovani, mentre i rossi sono immortali! I secondi spesso invecchiano in fretta e male (di nuovo: bisogna avere la pazienza di distinguere tra Doc e Doc, vitigno e vitigno…), i primi ormai hanno la capacità di reggere lunghi invecchiamenti, perché sono prodotti con tecniche moderne ed efficaci, a differenza del passato. E i rossi vanno bevuti freschi, mai alla temperatura ambiente delle nostre case! Si apprezzeranno molto di più. E ultimo: basta con il (falso) mito dei vini barricati, sul quale si è costruito quasi un ventennio di false speranze, leggende metropolitane. La barrique è un pacifico strumento di invecchiamento, non migliora né peggiora i vini (in effetti li può peggiorare, quando è usata troppo e male). La qualità di un vino è del tutto indipendente dalle modalità di affinamento. Infine si badi, non esiste alcuna legge sull’ordine di servizio e sugli abbinamenti cibo-vino. Beviamo sereni come meglio ci aggrada.

Un ingrediente risulta fondamentale nel libro: l’ironia, che tra freschezza e cultura accompagna tra le pagine. Cosa aggiunge quel sorriso a “Stappato” e al mondo del vino?

A Stappato aggiunge, mi auguro, un po’ di credibilità: con ironia si dicono le cose più sentite, nell’ironia si ritrova lucidità di giudizio, grazie all’ironia è possibile rendere accettabili giudizi ed opinioni che, se espressi con durezza o severità, suonerebbero oltraggiosi e sospetti. Comunque non c’è stato un “calcolo” nel ricorso a questo registro ironico: è la cifra con cui cerco di vivere la vita di ogni giorno e di confrontarmi con il mondo. Al mondo del vino spero invece porti un po’ di sano disincanto, oltre che un filo di leggerezza: in questi anni ho visto prenderlo troppo sul serio da parte di molti suoi protagonisti. Mi sono allora divertito a scalzarlo dal suo piedistallo, sul quale anch’io avevo contribuito a collocarlo!

Da tempo ha lasciato Slow Food, ma continua ad occuparsi di vino girando perfino documentari. Che rapporto ha, oggi, con la bevanda che per tanto tempo è stata croce e delizia?

Ho il miglior rapporto possibile e immaginabile: non sono più costretto a berlo, o peggio ad assaggiarlo, a piccole dosi per otto ore al giorno e ne apprezzo molto di più il “contorno”: da intendersi come “ciò che inizia là dove il bicchiere finisce”. Per me il vino oggi è soprattutto un serbatoio inesauribile di storie umane e luoghi meravigliosi. Il vino è la terra in cui nasce, è l’uomo (e la donna, sempre più) che lo realizza, il cielo che nutre la vite con la luce e la disseta con l’acqua. In altre parole, è poesia, nel senso greco originario di “fare”, “esperire”.