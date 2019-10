Strada Provinciale n.34 di Pecorara, domani limitazione della circolazione

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono state programmate una serie di indagini e verifiche strutturali del manufatto di attraversamento del Torrente Tidoncello lungo la strada provinciale n. 34 di Pecorara.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione, a senso unico alternato, regolato da movieri, per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 8,30 alle ore 17,00 del 30 ottobre, alla progressiva km 2+255 lungo la strada provinciale n. 34 di Pecorara, nel territorio comunale di Alta Val Tidone.