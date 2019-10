Studiare a Los Angeles o stage a Tokyo? In Cattolica le opportunità internazionali di studio e lavoro

L’Università Cattolica di Piacenza presenta le opportunità internazionali di studio e lavoro: l’UCSC International Day 2019 si aprirà alle ore 11.30 di mercoledì 23 ottobre.



La Piazzetta di Economia ospiterà 18 partner internazionali, che presenteranno le numerose opportunità di studio e lavoro all’estero a disposizione degli studenti dell’ateneo cattolico: studiare alcuni mesi in un’università europea o extraeuropea, preparare la tesi di laurea, o fare uno stage dall’altra parte del mondo. Ma anche semplicemente per imparare meglio l’inglese. E più di tutto per aprire la mente.

Organizzato dall’Ufficio Internazionale dell’ateneo, l’International day prevede dalle 11.30 alle 13.30, nelle aule E H ed F, incontri di presentazione dei programmi internazionali disponibili per gli studenti della Cattolica: corsi di lingua all’estero e certificazioni Internazionali, Summer Programs all’estero, semestre all’estero (Exchange – ISEP – Study Abroad), volontariato, stage e tirocini a Berlino, Londra, Stoccolma, Melbourne, Madrid, Lisbona, Medellin, Boston, New York, San Francisco, Toronto, Mumbai, Città del Capo e, per chi ama l’oriente, anche ad Hong Kong, Pechino, Shanghai e Tokyo.

Presenti anche UC Berkeley, California State University San Marcos, UCLA, Boston University, TEAN, Emerald Cultural Institute, Mondo Insieme (summer jobs negli USA), WorldEndeavors (volontariato all’estero), Interngroup, AIC, Absolute Internship ed ImmerQi.