Su il sipario sulla Superlega, Gas Sales in casa dei campioni

Il 75° Campionato di SuperLega Credem Banca ai nastri di partenza.

E per la Gas Sales Piacenza il debutto è di fuoco in casa dei campioni: domenica alle 16 sul campo dell’Eurosuole Forum con Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza in diretta su Rai Sport. Alle 18 le altre gare.

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza è un match inedito in un Eurosuole Forum. I campioni d’Italia e d’Europa, allenati da Fefè De Giorgi, ospitano la formazione piacentina che ha dominato la serie A2 Credem Banca e vinto la Del Monte® Coppa Italia.

Contro la neo promossa di Andrea Gardini, l’ex biancorosso Simon giocherà la gara numero 100. Attacco rinnovato per i cucinieri con Rychlicki e Ghafour. Tra gli ospiti ex come Stankovic (prestito), Kooy e l’evergreen Fei (11 attacchi punto ai 6000 in Regular Season).

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza

PRECEDENTI: non esistono confronti diretti tra questi due Club

EX: Alessandro Fei a Civitanova dal 1998 al 2001 e dal 2014 al 2016, Dick Kooy a Civitanova nel 2012-2013 (dal 22/11/12), Dragan Stankovic a Civitanova dal 2009 (dal 22/01/10) al 2019.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Bruno Mossa De Rezende – 2 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Alessandro Fei – 11 attacchi vincenti ai 6000 (Gas Sales Piacenza).

In Carriera: Osmany Juantorena – 21 punti ai 4000, Simon Robertlandy – 1 partita giocata alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Iacopo Botto – 13 punti ai 2900, Gabriele Nelli – 4 battute vincenti alle 100 (Gas Sales Piacenza).

Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova): “Iniziamo la stagione da campioni d’Italia e d’Europa in carica, sicuramente un grande orgoglio poterlo fare di fronte ai nostri tifosi. Ci attende una partita subito molto complicata, Piacenza è un’ottima squadra che può vantare in rosa giocatori di assoluto valore, gran parte di loro lavora insieme già da tempo mentre noi ci siamo ritrovati tutti soltanto in questi giorni. Sarà importante approcciare bene la gara e cercare di trovare subito un buon livello di gioco per regalare subito la prima soddisfazione ai tanti che sono certo verranno a sostenerci all’Eurosuole Forum”.

Dragan Stankovic (Gas Sales Piacenza): “La sfida di domenica contro Civitanova non sarà sicuramente facile: andiamo in casa dai Campioni in carica. Sarà una partita difficile contro una squadra forte. Da parte nostra vogliamo dare il nostro massimo: durante la preparazione non eravamo al completo, così come la Lube, e questo aspetto può far sì che esca una partita interessante. Dipenderà tanto da noi e da come scenderemo in campo. Civitanova come ogni anno fa una squadra per vincere e per essere competitiva in tutte le competizioni, anche quest’anno non sarà da meno. Hanno una rosa di alta qualità, con due squadre da mettere in campo. Sarò difficile ma noi ci proveremo fino alla fine”.