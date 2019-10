Teatro Open Space, in anteprima nazionale il concerto “per l’anima” di Anna Chiara Farneti

Venerdì 18 ottobre, ore 21, presso il Teatro Open Space 360° (Via Scalabrini, 19) andrà in scena lo spettacolo “Emotional Sounds. Concerto per l’anima con Anna Chiara Farneti”.

L’evento è in collaborazione con Manicomics e l’Associazione di Promozione Sociale Casa Clizia: “Ospitare un’artista a 360° come Anna Chiara Farneti – spiegano gli organizzatori – è un piacere che si radica nel desiderio che abbiamo di assaporare l’infinito che è in ognuno di noi e lo splendore che l’universo riflette nell’attimo che viviamo. Anna Chiara lo rivela, andando a scovare la luce nel buio, l’armonia nel caos. Nell’eccellenza della voce cristallina di Anna Chiara Farneti, accompagnata nell’improvvisazione dai sui incantevoli musicisti, si diffondono colori, vissuti, emozioni e sorprese che ci faranno scoprire la bellezza dell’Essere noi in questo mondo che non riconosciamo più”.

“Anna Chiara Farneti è colei che con la sua dote canora ha scoperto come rispondere alle “voci che chiamano”, con note che sempre danno la risposta adatta alle necessità più recondite: dai bimbi ancora nella pancia, con il canto pre-natale offerto alle gestanti, al canto fatto nei nidi per i bimbi più deboli, per accelerarne lo sviluppo (i meravigliosi risultati sono studiati da esperti di tutta Italia), fino al “Canto del cuore” che i pazienti dell’oncologico piacentino e le tante persone colpite da traumi e lutti conoscono ed apprezzano con sempre rinnovata commozione e spirito di comunione e supporto reciproco”.

“Accompagnata da un gruppo di musicisti provenienti da tutta Italia – continuano gli organizzatori -, il Percussionista Nino Errera, il Chitarrista Riccardo Ferranti, il Pianista Francesco Iacono, Anna Chiara presenta, in Open Space 360° in anteprima nazionale, uno spettacolo davvero insolito: un viaggio che nasce dalle emozioni che diventano suoni e che a loro volta diventano vibrazioni nel corpo dello spettatore che viene accompagnato ad una maggiore consapevolezza di poter creare la propria vita con Facilità, Gioia e Gloria. Il tutto è affidato all’improvvisazione: Anna Chiara Farneti canterà utilizzando la pratica, da lei studiata e praticata in anni di attività, di cantante e canto-terapista chiamata Voce del Cuore, cantando con suoni vocalici e onomatopeici senza indicazioni precise di testo, in risonanza con l’ambiente”.

Info e prenotazioni al 3331741885 – 3396699291 – casaclizia@gmail.com

La biglietteria sarà aperta dalle ore 17 del 18 Ottobre.