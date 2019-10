Teco Corte Auto “corsara” in terra sarda: battuto 4-2 il Norbello

La Teco Corte Auto non si ferma: la squadra di Cortemaggiore è corsara in Sardegna e supera per 4-2 Norbello nella quarta giornata di andata del campionato di A1 di tennistavolo.

Ci si aspettava un impegno tutt’altro che morbido e così è stato: la strategia dei padroni di casa di conquistare i due punti a disposizione contro le giovani del Corte Roncallo e Barani per poi provare a dare qualche dispiacere a Sabitova e Paskauskiene è riuscita solo a metà. Ne è uscito un incontro altalenante alla fine vinto meritatamente dalla Teco Corte Auto, con le due straniere del club magiostrino che nulla hanno concesso alle avversarie.

Un successo che lancia il Corte al secondo posto a punteggio pieno con una partita in meno rispetto alla capolista Castelgoffredo. Una grande soddisfazione per una partenza con il turbo che premia, almeno per il momento, le scelte della società.

TABELLINI

ARGUELLES -RONCALLO 3-0

COLANTONI- SABITOVA 1-3

CAVALLI-PASKAUSKIENE 1-3

COLANTONI -BARANI 3-1

ARGUELLES – PASKAUSKIENE 1-3

CAVALLI -SABITOVA 2-3

CLASSIFICA

1 CASTELGOFFREDO 8

2 TECO CORTE AUTO 6 UNA PARTITA IN MENO

3 EPPAN 4

4 BAGNOLO 3

5 NORBELLO 2

6 QUATTRO MORI CAGLIARI 1

7 COCCAGLIO 0