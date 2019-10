Dopo un peggioramento meteo che ha portato nuvole e qualche pioggia, a Piacenza è atteso tempo stabile, seppur con temperature in ribasso, almeno fino a venerdì.

Nel dettaglio, giovedì 3 ottobre, secondo quanto riporta Arpae, si attende cielo sereno per tutta la giornata: le temperature minime del mattino saranno comprese tra 5 °C sui rilievi e 16 °C in pianura, con massime pomeridiane comprese tra 13 °C sui rilievi e 21 °C in pianura.

Venerdì 4 ottobre possibile un aumento della nuvolosità, ma che non dovrebbe comunque portare precipitazioni: temperature minime del mattino comprese tra 5 °C sui rilievi e 9 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 18 °C in pianura.