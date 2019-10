Tennistavolo A2, il Reggio Emilia dei piacentini ora è in testa da solo

Tris di successi e primo posto in classifica ora in solitario, seppur con una graduatoria ancora cortissima. Prosegue l’ottimo cammino iniziale in A2 maschile del Tennistavolo Reggio Emilia Ferval a trazione piacentina, dove militano i pongisti Mattia Crotti, Luca Ziliani (entrambi di Cortemaggiore) e Stefano Ferrini (di Fontana Pradosa), oltre al mantovano Damiano Seretti.

Sabato scorso la squadra reggiana era di scena sul campo dell’Apuania Carrara, squadra che alla vigilia era a punteggio pieno con la formazione del presidente Paolo Munarini. In un match ricco di insidie, Reggio è riuscita a spuntarla per 4-1, trascinata dalle doppiette di Mattia Crotti (3-0 ad Alberto Margarone e stesso trattamento ad Alessandro Soraci) e di Damiano Seretti, a segno in tre set contro Matteo Petriccioli e capace di spuntarla in un duello serratissimo contro Margarone (3-1). Semaforo rosso, invece, per Stefano Ferrini contro Soraci (0-3).

Con il terzo successo in tre partite, il Reggio Emilia Ferval guida la classifica del girone A con 6 punti, a +1 sulla “big” Marcozzi Cagliari e con due lunghezze di vantaggio sulla coppia Carrara-Castelgoffredo. Prossimo appuntamento, sabato 9 novembre alle 17,30 in via Mazzacurati a Reggio contro il Frandent Group Cus Torino.

Foto di Paolo Giorgio