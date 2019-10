Tennistavolo, per la Teco Corte Auto insidiosa trasferta in Sardegna contro Norbello

Riprende il campionato di serie A-1 femminile di tennistavolo e per la Teco Corte Auto il calendario prevede l’impegnativa trasferta in Sardegna a domicilio del Norbello.

Squadra insidiosa quella sarda, costruita per veleggiare in alta classifica: in organico la numero uno italiana, la romana Chiara Colantoni, la numero sette ex di turno Giulia Cavalli e la numero uno argentina – tra le prime cento giocatrici al mondo – Camilla Aruelles. Sulla carta una formazione che non mostra punti deboli, forte di un organico equilibrato ed esperto, e che contro Cortemaggiore cercherà di conquistare punti pesanti.

In casa Teco Corte Auto fino ad oggi due vittorie, la prima ottenuta di fronte al Quattro Mori Cagliari per 4-1 e la seconda contro la Bagnolese per 4-0; successi che hanno messo in mostra un buon mix, con le due straniere Paskauskiene e Sabitova in gran spolvero seguite a ruota da una spumeggiante Barani. L’incontro si prospetta dunque apertissimo e sarà un nuovo esame per le magiostrine per confermarsi su ottimi livelli, sempre ricordando che nell’organico del Corte sono inserite alcuni giovani promesse.