Tennistavolo, Teco Corte Auto ospita la Bagnolese

Dopo l’eccellente inizio di campionato a Cagliari, dove la Teco Corte Auto ha espugnato il campo del Quattro Mori con un significativo e meritatissimo 4-1, domenica 6 ottobre, alle ore 15, presso il Palazzetto dello sport di Cortemaggiore, la squadra di A1 farà il suo esordio casalingo contro la Bagnolese.

La squadra mantovana, molto attiva sul mercato, ha costruito un’ottima squadra con l’intento di puntare chiaramente allo scudetto: l’organico è stato rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione, grazie agli innesti della cinese Tjan Jn e della belga De Graf, le quali si sono aggiunte alla confermata Veronica Mosconi, numero 7 del ranking nazionale.

Il cambio del regolamento, che da quest’anno permette di avere in organico una giocatrice straniera in più, ha inoltre portato la Bagnolese ad ingaggiare la russa Chernova. A Cortemaggiore arriverà quindi un “super – squadrone”, pronto a riscattare il passo falso nell’esordio stagionale, quando ha subito una sconfitta per 4-1 contro Castelgoffredo .

Queste le avversarie, il Cortemaggiore dal canto suo nella difficile trasferta di Cagliari, da cui è uscita a pieni voti, ha evidenziato l’ottimo esordio delle sue due pongiste straniere Ruta Paskauskiene e Sabitova Valentina.

Contro la Bagnolese per il Corte entreranno le due giovanissime Juniores appartenenti alla rosa della nazionale: il gioiellino di casa Arianna Barani, con già un campionato alle spalle, e Valentina Roncallo, all’esordio in categoria. Organico al completo quindi per Olga Dzelinska, per un incontro che si prospetta di altissimo livello.

LA FESTA DEL TRENTENNALE – L’incontro di cartello di serie A-1 sarà preceduto la sera precedente, sabato 5 ottobre (ore 20 e 30), dai festeggiamenti del trentennale della Teco Corte Auto, dove saranno presenti per tale significativo compleanno parecchie autorità sportive e civili.

Il ritrovo sarà presso l’oratorio Don Bosco di Cortemaggiore.