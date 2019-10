Tentato furto al negozio di elettronica, arrestata donna di 33 anni

Tentato furto al “Mediaworld” di Piacenza, in manette donna di 33 anni.

Secondo quanto riportato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza, che hanno eseguito l’arresto, i fatti risalgono al tardo pomeriggio del 18 ottobre.

La donna – spiegano i militari -, nata in Romania e residente a Sesto San Giovanni, era già pregiudicata per falsa attestazione della propria identità e conosciuta per utilizzare tre “alias” distinti.

All’interno del negozio di elettronica aveva cercato di rubare un iPhone XR, un paio di auricolari Airpod ed una custodia: pensando di sfuggire ai controlli, aveva quindi nascosto la merce nella borsa, dentro la quale aveva inserito dei sottilissimi fogli di alluminio rivestiti completamente di nastro adesivo da pacchi.

Secondo quanto riferiscono ancora i carabinieri, al momento di uscire dal negozio, probabilmente a causa di una placca anti-taccheggio, la donna è stata però scoperta col bottino e fermata dall’addetto alla sicurezza e dal responsabile del punto vendita.

A quel punto i carabinieri hanno preso in consegna la ladra, la quale è stata arrestata per tentato furto e trattenuta presso la camera di sicurezza di via Beverora. A breve è previsto il rito direttissimo.