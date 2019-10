Tentato furto in officina, colpo sventato da Metronotte

Tentato furto in officina, le guardie di Metronotte Piacenza sventano il colpo.

Secondo quanto riportato dall’istituto di vigilanza, i fatti risalgono alla scorsa notte, 11 ottobre: erano da poco passate le 3 quando, in seguito allo scattare dell’allarme, la centrale operativa di Metronotte ha inviato una pattuglia in un’officina specializzata nella riparazione di mezzi pesanti in zona Caorsana.

Le telecamere di sicurezza avevano mostrato la presenza di due intrusi nel cortile dell’officina: le guardie giurate hanno dunque chiamato a supporto una volante dei carabinieri, procedendo all’ispezione dello stabile.

L’intervento tempestivo degli agenti ha messo i malviventi in fuga e ha impedito loro di rubare merce all’interno dell’officina.