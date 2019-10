Torna la Salita al Pordenone sabato 5 ottobre

In occasione dell’iniziativa ABI – Associazione Bancaria Italiana – “Invito a palazzo”, Banca di Piacenza organizza due iniziative speciali.

La prima prevede, in Santa Maria di Campagna, l’apertura straordinaria della Salita al Pordenone sabato 5 ottobre

dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito.

La seconda vede invece l’apertura straordinaria di Palazzo Galli (ore 10-19) in via Mazzini, con visite guidate alle ore 11 e 16,30, anche in questo caso a ingresso gratuito.

Per prenotazioni: relaz.esterne@bancadipiacenza.it, 0523 542357.