Tornano a Piacenza insieme ad Africa Mission i sapori della cucina procidana

Sabato 26 ottobre, alle ore 20, presso la Parrocchia di Santa Franca, in Piazza Paolo VI a Piacenza, si terrà la tradizionale Cena solidale Procidana, il cui ricavato sarà destinato al finanziamento delle attività di promozione umana in corso presso la popolazione Karimojong, in Uganda.

Un incontro di sapori, un incontro di armonie, un incontro di sensibilità: ecco cos’è la cena solidale che gli amici di Procida proporranno nuovamente agli amici di Piacenza. Lo slogan dell’iniziativa è: “Un incontro di Sapori e Solidarietà!” perché Africa Mission ritiene che sia “la solidarietà la vera forza capace di cambiare la vita alle persone. Il segno distintivo del cristiano e della carità, diceva don Vittorione Pastori, è la capacità di condividere i propri beni, la propria gioia. Il cristiano, ci ricorda Papa Francesco, è un uomo capace di gioire dei doni che ha ricevuto e poi di condividerli”.

“La solidarietà – sottolineano – nasce sempre da un incontro di persone, di esperienze, di tradizioni diverse, che pur mantenendo la loro identità, sono capaci di dialogare e trovare, nella solidarietà, l’elemento di unione. Unione fra diversi, tra bianco e nero, tra italiano e karimojong, tra nord e sud, tra chi è nell’opulenza e chi è nel bisogno”.

Il menu, a base di pesce comprende: antipasti vari (frittata di carciofi, polpette di mare, pizza di mare e caponata di verdure). Primo piatto: rigatoni al ragù di polpo. Secondo piatto: tonno rosso al forno in crosta di patate con contorno di verdure all’aceto e menta e, infine, come dessert, le “Zeppole di San Giuseppe”, servite con un vino passito. Il limoncello di Procida e il caffè Musetti chiuderanno l’incontro. La cena sarà accompagnata dai vini tipici piacentini della cantina “Ferrari e Perini Wine Group” di Piacenza e dalla Cantina Gaiaschi di Ziano Piacentino.

La quota di partecipazione per adulto è di 30 euro (vino escluso) e di 15 euro per i bambini fino a 12 anni. Per info e prenotazioni scrivere a africamission@coppsviluppo.org oppure telefonare alla segreteria tel. 0523 499424 o cell. 320 478 50 85, entro giovedì 24 ottobre.

L’organizzazione ringrazia per il sostegno alla serata: Ferrari e Perini Wine Group, la cantina Gaiaschi, Caffè Musetti, Cravedi Immagini, lo Spaccio Casalinghi di Montale, il Ristorante La Mamma di Rottofreno, SVEP e Radio Sound, i volontari della Parrocchia di S. Franca e tutti i volontari di Africa Mission che si stanno impegnando per rendere possibile l’evento.