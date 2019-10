Tornano le “Matinées del Nicolini”, domenica il primo concerto gratuito

Tornano le “Matinées del Nicolini”, i concerti della domenica mattina a partecipazione libera e gratuita.

Rassegna al via il 27 ottobre, ore 10 e 30, nel salone del Conservatorio piacentino (via Santa Franca 35), con il concerto di Marco Alpi e Vittorio Rabagliati che eseguiranno “Divertimento per archi in Mi bemolle maggiore KV 563” di W. A. Mozart nell’arrangiamento per due pianoforti di Carl Burchard e “Variazioni in Si bemolle maggiore op. 56b” su un tema di Franz Joseph Haydn dal Chorale S. Antonii della Feldparthie n. 6, Hob:II:46.

Appuntamento successivo, domenica 3 novembre, stessa location e stessa ora: concerto pianistico di Laura Beltrametti e Patrizia Bernelich. Sponsor delle Matinées, l’associazione Home Gallery, che come consuetudine offrirà un rinfresco al termine di ogni appuntamento.

“Il Conservatorio Nicolini è una comunità all’opera – affermano congiuntamente la presidente Paola Pedrazzini e il direttore Lorenzo Missaglia – non soltanto un istituto di formazione, ma un sistema pulsante che partecipa attivamente alla vita sociale di Piacenza, grazie a molti programmi a contenuto artistico destinati a tutte le età. Gli elevati standard, la tradizione e il senso della collettività sono le ragioni per cui il Conservatorio Nicolini continua ad essere una forza tanto attiva e creativa, capace di dare vita alla futura generazione di musicisti. Crediamo che il nostro ruolo in quanto Conservatorio sia quello di alimentare e sviluppare la creatività, le capacità e il genio di ogni singolo musicista. E crediamo che sia responsabilità del Conservatorio condividere con gli altri la musica che creiamo insieme”.