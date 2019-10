Tra musica e impegno, Fiorella Mannoia incanta il Politeama.

Per due ore la cantante ha letteralmente conquistato il pubblico, segnando un graditissimo ritorno a Piacenza dopo alcuni anni di assenza. Non c’è nulla di meglio quando, durante un concerto, si crea un legame speciale tra l’artista e gli spettatori, una vera e propria magia che consente di rendere l’evento davvero indimenticabile. E la magia, al teatro Politeama, si è compiuta.

Trascinante come sempre, Mannoia ha regalato uno spettacolo ricco di musicalità e di spunti sociali, da “I treni a vapore” di Fossati, di cui ha sottolineato il verso “viaggiatori viaggianti da salvare”, riferimento alla tragedia dei migranti morti in mare, a “Povera patria” di Battiato, una rilettura omaggio per i popoli oppressi.

Non manca l’attenzione all’universo femminile, con la delicata “Imparo ad essere una donna”, scritta dalla stessa Mannoia – raggiunta sotto il palco da una giovane fan con uno striscione – così come il messaggio contro la violenza di genere, con “Nessuna conseguenza”. Ma Fiorella ha anche voglia di diversi e da eterna ragazza si libera dei tacchi e si lancia in una scatenata versione di “Caffè nero bollente”, trascinata dalla band di cui fa parte il bassista piacentino Luca Visigalli.

Il finale è un crescendo, da “Sally”, la canzone che ha fatto dire a Vasco “L’ho scritta per Fiorella e non lo sapevo”, al vero e proprio inno, ormai, “Quello che le donne non dicono”, e “Il cielo d’Irlanda”, che ha visto l’artista scendere dal palco e concedersi ai fan – che le hanno regalato poco prima anche una bandiera di Emergency – per selfie e autografi.

Che dire, grazie Fiorella e…torna presto.