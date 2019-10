Trading automatico: realtà o menzogna?

Dietro le notizie circa il Trading Automatico si nasconde una importantissima verità: al di là della sua reale possibilità o del fatto che si tratti di un eterno miraggio, sempre intravisto ma mai raggiunto, il Trading Automatico, infatti, è la degna prosecuzione della rivoluzione inaugurata anni or sono con la comparsa del trading online.

Quale miglior proseguimento, infatti, del rendere accessibile a chiunque di investire i propri capitali sui mercati finanziari, che la possibilità di guadagnare a prescindere dalle proprie capacità di investimento?

Attenzione, Trading Automatico non significa affatto neutralizzare le qualità personali, ma semplicemente individuare una specie di “minimo salariale” all’interno del trading online. Non sei capace di progettare un buon investimento? Con il Trading Automatico potrai comunque investire e contribuire allo sviluppo dell’economia globale, ma con risultati basilari, senza grossi profitti.

Trading automatico: gli algoritmi e l’IA – Alla domanda su come funziona il trading automatico, la risposta riguarda necessariamente i campi sperimentali delle tecnologie informatiche e computazionali contemporanee. Si tratta di elaborare un complesso algoritmo che riesca a mimare perfettamente i processi mentali di un trader professionista e perfezionarli con la potenza di calcolo di una macchina.

SI tratta, ovvero, di dotare una macchina della capacità adattiva di un cervello umano, della sua capacità di apprendere sempre e comunque cose nuove grazie a processi sintetici con le esperienze passate. Immaginate i calcoli e le valutazioni che fa un trader professionista ed elevateli all’ennesima potenza: questo è l’obiettivo a cui punta la ricerca sul Trading Automatico.

Il Trading Automatico esiste? – Questa è la nota dolente dell’intera faccenda: un sistema di Trading Automatico simile a quanto ti è stato presentato sopra, sfortunatamente, ancora non esiste. Come ti abbiamo detto si tratta di una fase sperimentale, in cui le ricerche sull’Intelligenza Artificiale svolgono un ruolo fondamentale.

Purtroppo si tratta di un traguardo ancora abbastanza lontano: probabilmente servono teorie nuove o serve una potenza di calcolo che ancora non è raggiungibile a pieno nemmeno dai più potenti computer.

Attualmente esistono due alternative temporanee al Trading Automatico:

Trading Algoritmico, altrimenti noto con il nome dei prodotti presenti sul mercato, i Bots di Trading. Si tratta di programmi che prendono una strategia di investimento di particolare successo e la inseriscono nei propri algoritmi fondamentali.

Questi programmi eseguono operazioni di trading basandosi su quella strategia e implementandola con la regola dei grandi numeri: se si aprono 1000 posizioni, ad esempio, è sufficiente che si traggano profitti tali da superare le perdite, per cui, se 600 di queste falliscono, la cosa importante è che le restanti 400 permettano di raggiungere profitti tali da superare le perdite.

Il ragionamento funziona in linea teorica, ma la prassi spesso porta a conclusioni differenti, ecco perché non pochi esperti li sconsigliano;

Social Trading;

Social Trading, una forma anomala di Trading Automatico – Il Social Trading è attualmente il sistema di Trading Automatico che funziona effettivamente, anche se si regge su un compromesso: ciò che esso fa è realizzare l’obiettivo di mettere chiunque in grado di operare, a prescindere dalle sue capacità e conoscenze, ma non ci arriva tramite un sistema di Intelligenza Artificiale, ma attraverso meccaniche proprie dei social network.

La soluzione del Social Trading è quella della condivisione degli investimenti: un principiante non dovrà fare altro che condividere la strategia di un professionista e copiarne in tutto e per tutto le operazioni. In tal modo quando il professionista ricava profitti, così anche il principiante!

Come tutti i compromessi, il Social Trading funziona, e lo fa anche bene, ma presenta una data di scadenza aperta: non appena il Trading Automatico, infatti, sarà realizzabile, esso probabilmente perderà la sua utilità. Nel mentre?

Basta leggere le ultime notizie per comprendere la portata del fenomeno!