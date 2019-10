Trading online: come imparare da zero

Oggi chiunque può imparare a fare trading online, indipendentemente dal tempo che ha da dedicare a questo tipo di attività, dalle conoscenze pregresse o dalla cifra che intende investire. Numerosi corsi, per qualsiasi livello, sono disponibili anche in rete.

Perché seguire un corso – Si sente spesso dire che il trading online sia un’attività molto redditizia, semplice da svolgere e da iniziare. In effetti si tratta di un’affermazione del tutto vera, ma si deve comprendere a che cosa ci si stia riferendo. Chiunque in meno di 5 minuti può registrarsi su un sito per il trading online e accedere a una piattaforma di trading, iniziando sin da subito a fare i primi investimenti. Questo non significa che potrà avere successo sin da subito, soprattutto nel caso di persone che non sanno nulla di come funzioni l’economia. Per dedicarsi in modo redditizio a questo tipo di attività è importante seguire dei corsi per imparare il trading, approfittando di tutte le opportunità formative disponibili in questo ambito.

Che corsi seguire – Tra coloro che si avvicinano al mondo del trading online ci sono soggetti di ogni genere. Questa eterogeneità si nota anche nella vasta proposta di corsi, tutorial, guide e materiale di vario genere disponibile in rete e non solo. Oggi anche chi non sa assolutamente nulla di come si faccia un qualsiasi tipo di investimento può trovare in rete tutte le informazioni di cui necessita per diventare un esperto del settore. Allo stesso modo si possono trovare anche corsi avanzati, che consentono a chi già fa trading da tempo di perfezionare le loro modalità di approccio o le tecniche che utilizzano ogni giorno.

Si deve poi considerare anche il fatto che ognuno predilige differenti modalità di apprendimento; c’è chi preferisce acquistare un libro sul tema, chi invece ha la necessità di fare domande e avere chiarimenti da parte di un esperto. Tra i corsi più interessanti ce ne sono sia online, come ad esempio i nuovi webinar sul trading, sia corsi che si tengono presso scuole e centri studi sul territorio.

Scegliere il broker – Per poter diventare trader è importante informarsi sui metodi e tecniche del trading online, ma anche avere accesso ad una piattaforma da utilizzare per i propri investimenti. In rete ce ne sono numerose, che si differenziano per alcune specifiche peculiarità. Chi è alla ricerca di un sito cui affidarsi da principiante, spesso tende a prediligere i portali che offrono bonus in denaro, o premi a chi fa un certo numero di attività ogni giorno. Sarebbe invece opportuno considerare caratteristiche che riguardano le proposte quotidiane per quanto riguarda l’effettiva attività del trader. Ci sono infatti broker che propongono affari con decine di asset diversi, anche trasversali ai vari mercati; altri invece sono più specifici e propongono investimenti solo nel forex, ad esempio, o in un numero non eccessivo.

Altro parametro da considerare è anche la piattaforma di trading cui il sito ci dà accesso; visto che si tratta dello strumento con cui ci si dovrà interfacciare quotidianamente è opportuno che sia piacevole e semplice da utilizzare.