Travolti da una vettura mentre attraversano la strada: gravi due giovani

Grave incidente nella serata di giovedì 3 ottobre a Piacenza lungo via Emilia Pavese, dove due giovani sono stati investiti da una vettura.

Il fatto si è verificato intorno alle 21.30 all’altezza dell’incrocio con via Bentelli Donnino, nelle vicinanze del negozio Pittarello. Secondo una prima ricostruzione, i due, un ragazzo e una ragazza, stavano attraversando la strada quando sono stati travolti da una Fiat Panda, condotta da una donna, che sopraggiungeva in quel momento da Sant’Antonio in direzione della rotonda con via Via I Maggio.

L’impatto è stato molto violento ed entrambi hanno riportato gravi traumi. Scattato l’allarme, sul posto si sono portati rapidamente i soccorsi, con tre ambulanze della Croce Rossa e l’automedica del 118: a riportare le conseguenze peggiori è stato il ragazzo, di 22 anni, trasportato in codice rosso in ospedale; in condizioni serie anche la ragazza che si trovava con lui.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale, intervenuti con il supporto di una volante della polizia e di due pattuglie della guardia di finanza: la carreggiata lungo la quale si è verificato l’incidente è stata chiusa durante le operazioni di soccorso. Sottoposta all’alcol test, con esito negativo, la donna alla guida della vettura.