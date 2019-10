Tre intrusi nascosti nel rimorchio di un camion, allertati carabinieri e 118

Tre viaggiatori abusivi – presunti profughi – nascosti all’interno di un camion, allertati carabinieri e 118.

A far scattare l’allarme una guardia di Metronotte Piacenza, venerdì 11 ottobre alle 6 e 30, in un deposito nella zona della Caorsana.

I tre uomini sono stati scoperti dopo lo scarico di un camion. Un magazziniere ha notato la presenza delle tre persone nascoste in fondo al rimorchio. Una guardia di Metronotte Piacenza è immediatamente intervenuta chiamando i carabinieri e i sanitari del 118 per verificare lo stato di salute degli intrusi e per effettuare i dovuti controlli.