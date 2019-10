Tummy e Gabriele Morni (La Lupa) campioni del mondo, le congratulazioni del vice sindaco Baio

“Salire sul gradino più alto del podio a livello internazionale, in una specialità che richiede impegno e rigore come l’Obedience, è il risultato del lavoro serio e costante che Gabriele Morni, presidente del Gruppo Cinofilo La Lupa, ha portato avanti in questi anni non solo con il suo cane Tummy, ma anche con i volontari dell’associazione di cui è alla guida”.

Così il vice sindaco e assessore alla Tutela Animali Elena Baio commenta il titolo ottenuto dal binomio piacentino nella 31° edizione del Mondiale di addestramento, agilità e obbedienza per pastori tedeschi, svoltosi nei giorni scorsi a Modena.

“Dopo il bronzo dello scorso anno ai Campionati del Mondo per i cani da soccorso – aggiunge Elena Baio – questo ulteriore, prestigioso riconoscimento premia l’esperienza di chi, con competenza e passione, valorizza l’educazione cinofila anche mettendosi al servizio della collettività”.