Tutor Fiorenzuola, iscrizioni ancora aperte per il corso gratuito per disegnatore industriale

Tecnico di disegno e progettazione industriale, c’è tempo fino al 1 novembre 2019 per iscriversi al corso gratuito promosso dalla Tutor di Fiorenzuola d’Arda.

Un appuntamento ormai tradizionale per l’Ente di formazione piacentino, che ha deciso di riproporlo anche quest’anno sulla base degli ottimi risultati ottenuti in termini occupazionali nelle precedenti edizioni; “Ogni anno nove studenti su dieci trovano lavoro dopo il corso” ricorda il direttore di Tutor Mirco Potami.

Venti i posti messi a disposizione dalla sede Tutor di via Boiardi per prendere parte alle lezioni in aula e allo stage nelle aziende locali (per un totale ottocento ore) e ottenere – dopo il superamento dell’esame finale – il certificato di specializzazione superiore in tecniche di disegno e progettazione industriale. Il corso è aperto a giovani e adulti anche sprovvisti di diploma di scuola secondaria superiore, previo accertamento da parte degli organizzatori delle competenze acquisite dal soggetto in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Ricco e articolato il programma di studi elaborato da Tutor, che comprende insegnamenti di principi di statistica ed elaborazione dati, di organizzazione aziendale, di interazione elettronica, di strumenti matematici, di materiali per le lavorazioni meccaniche, di lingua inglese e molto altro ancora, incluso un tirocinio “sul campo” dalla durata di 260 ore nelle imprese del territorio.

La proposta formativa consente di acquisire tutte le nozioni necessarie per svolgere l’attività di tecnico per il disegno e la progettazione industriale, figura qualificata che interviene nel processo di sviluppo di un prodotto compiendone la realizzazione grafica, fino alla prototipazione e produzione. Il tecnico inoltre definisce le caratteristiche del pezzo e apporta eventuali modifiche o ridefinizioni, applicando tecniche di disegno e grafica con l’utilizzo di software per la modellazione di solidi o superfici. Una professionalità richiesta negli studi di progettazione industriale, nell’industria manifatturiera e soprattutto nel settore meccanico-meccatronico.

Per info e iscrizioni: telefonare allo 0523/981080 o scrivere a nembi@tutorspa.it.