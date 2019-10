Ubriachi alla guida, quattro denunciati dai carabinieri. In un caso scatta il sequestro della vettura

Quattro automobilisti denunciati perché guidavano ubriachi e sette persone trovate in possesso di stupefacenti: è il bilancio del servizio di controllo del territorio coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Piacenza effettuato sabato 26 ottobre.

Circa 20 i militari impiegati, insieme alle pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia per garantire un pronto intervento e una pattuglia di personale in abiti civili. Quarantacinque in tutto i mezzi fermati e più di 70 le persone controllate, quattro delle quali denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Un 50enne di Borgonovo alla guida di un’utilitaria si è rifiutato di sottoporsi al controllo con etilometro: per lui oltre alla denuncia e al ritiro della patente è scattato anche il sequestro amministrativo della vettura; nei guai anche un 28enne residente a Cortemaggiore, un 57enne di Calendasco ed un 42enne nato in Romania e residente nel pavese, che hanno evidenziato un tasso alcolemico tra le due e le quattro volte superiore al limite di legge.

Quattro cittadini italiani tra i 23 ed i 31 anni, residenti a Borgonovo, Ziano e Piacenza, sono invece stati segnalati quali assuntori di stupefacenti. Complessivamente avevano addosso alcuni spinelli, circa due grammi di marijuana ed uno di hashish. Stessa sorte anche per tre stranieri, un 24enne nato in Albania, un 23enne nato in Costa d’Avorio e un 29enne nato in Romania, tutti domiciliati in provincia di Piacenza, trovati in possesso di oltre un grammo di cocaina e circa 2 grammi di marijuana.